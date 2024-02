Palantir-Aktie: Der Durchmarsch!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Was für ein Weg, den Palantir am Dienstag nun eingeschlagen hat. Der KI-Software-Hersteller hat einen Aufschlag von über 16 % geschafft. Das ist erstaunlich. Die Aktie reagierte damit auf die Quartalszahlen, die am Vorabend bekannt geworden sind. Die Zahlen haben die Umsatzerwartungen der Analysten übertroffen. Allerdings wenden sich wirtschaftlich orientierte Analysten gegen zu hohe Erwartungen an den Börsen. Analysten bleiben skeptisch.

Wissen sollte man: Analysten sind skeptisch

Die Analysten, die auf Marketscreener ihre durchschnittlichen Kurserwartungen abgegeben haben, gehen von einem möglichen Kursabschlag aus. Der betrug bis gestern noch gut -6,5 %. Nun werden die Analysten ihre Schätzungen noch korrigieren. Dennoch: Die Bäume wachsen sicherlich nicht in den Himmel – oder was meinen die jüngsten Stimmen zur Aktie von Palantir nach den neuerlichen Kursgewinnen – mit dem Zug in Richtung von 20 Euro?

