Palantir-Aktie: Drama um 15!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Palantir hat am Donnerstag einen minimalen Verlust von -0,1 % hinnehmen müssen. Das ist derzeit noch nicht viel – aber die Aktie kämpft am dritten hintereinander gegen Verluste an. Die Marke von 15 Euro rückt langsam nahe und kann auch für den aktuellen Wert eine große Rolle spielen. Es lohnt sich, so die Meinung von Beobachtern, genau hinzusehen.

Den größten Gewinn verzeichnete die Aktie am Montag zum Auftakt der Woche mit dem Aufwärtsimpuls von gut 5,3 %. Dennoch oder auch danach gilt der Titel noch immer als recht ambitioniert bewertet. Und das kann aktuell den Ausschlag für die Bewertung in den kommenden Tagen geben.

Palantir: Dieser Kampf ist wichtig!

Die Berichterstattung widmet sich kaum neuen Nachrichten. Denn die gibt es an den Börsen für den Titel derzeit nicht mehr im erforderlichen Ausmaß. Vielmehr hat die Aktie vor allem am KI-Boom selbst verdient und ist daraufhin bezogen auf die Kennziffern sehr teuer geworden.

Die Rahmenbedingungen bleiben dieselben, da die Märkte die Schätzung zu den Umsätzen oder auch zu Nettogewinnen derzeit kaum ändern. Der Umsatz soll sich im vergangenen Jahr auf 2,22 Mrd. Dollar bewegt haben. Die Umsätze im laufenden Jahr werden auf 2,66 Mrd. Dollar taxiert. Dem gegenüber steht ein Marktwert von ca. 36,5 Mrd. Dollar. Dabei fährt Palantir im laufenden Jahr ca. 279 Millionen Dollar ein, so die Schätzung. In Summe also würde sich ein KGV von 128 für das laufende Jahr ergeben. Im Rückblick wird das Jahr 2023 dann mit dem KGV von ca. 194 bewertet.

Alles in allem ist das teuer. Das KUV wird gleichfalls hoch bewertet: 12,4 lautet die Schätzung. Daher gilt, dass die Schätzungen von Analyten auch wichtig werden. Denn unverdrossen sehen die Verluste. Es soll um gut 10 % abwärts gehen, so die Einschätzung. Das hat offenbar gute Gründe, wie oben gezeigt wurde. 15 Euro sind jetzt dabei ein Meilenstein.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Palantir-Analyse von 25.01. liefert die Antwort:

Wie wird sich Palantir jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Palantir Aktie

Palantir: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...