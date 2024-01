Palantir-Aktie: Doch gewonnen!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Palantir hat am Montag einen Aufschlag um gut 1,5 % geschafft. Die Notierungen haben dabei einen Aufschlag auf über 15,60 Euro realisiert. Das ist ein deutlicher Gewinn. Denn der Wert hat damit in den vergangenen fünf Tagen einen leichten Gewinn verbucht und schob sich seit Jahresanfang fast schon wieder auf die Nulllinie. Der allseits befürchtete Rücksetzer fand für die Aktie also nicht statt!

Ob Palantir sich allerdings im aktuellen Aufwärtstrend wird halten können, dürfte unsicher sein. Denn: Palantir ist auf der andren Seite ohne weitere neue Nachrichten noch immer sehr hoch bewertet.

Palantir: Das sind die Rahmenbedingungen

Sicherlich hat Palantir aktuell von den derzeitigen KI-Stimmungsgewinnen gelebt. Die KI hat auch das Software-Auftragsvolumen in der Branche verbessert. Palantir wird genau deshalb einen starken Boom erleben – und dennoch reicht dies nicht, um die wirtschaftlichen Bedenken beiseite zu wischen.

Das Unternehmen soll im vergangenen Jahr einen Umsatz von gut 2,2 Mrd. Dollar gemacht haben. Im neuen Jahr 2024 würden dann ca. 2,7 Mrd. Dollar Umsatz erzielt. Dies wiederum halten die Märkte offenbar aktuell noch für ausreichend. Der Konzern würde dann ein Nettoergebnis von ca. 279 Millionen Dollar versus der 193 Millionen Dollar im vergangenen Jahr erwirtschaften. Auch das lässt noch Fragen und Wünsche offen – denn die Gewinne steigen somit um annähernd 50%, führen aber rechnerisch noch immer zu einem KGV von gut 128.

Das heißt am Ende: Die Aktie ist derzeit recht teuer. Das KGV ist zu hoch, womit die Börsen offenbar zwar Schwierigkeiten haben; diese aber führen nicht zu einem radikalen Kursabsturz. Trendtechnisch, im Chart sowie auf Basis der technischen Analyse, ist der Wert noch immer im Aufwärtstrend. Solange die Grenze von 15 Euro nicht unterkreuzt wird, scheint der Markt zufrieden zu sein. Aber: Analysten sehen derzeit ein Risiko. Der Wert wäre um -8 % zu hoch bewertet.

