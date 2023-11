Palantir-Aktie: Das Ding läuft weiter!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Palantir konnte am Freitag einen schönen Erfolg verbuchen. Die Aktie sattelte um mehr als 3,3 % auf. Die Notierungen haben damit in der abgelaufenen Woche ein klares Plus geschafft. Dabei sind die Kurse sogar fast auf Rekordniveau. Charttechniker sprechen von einem nahenden Durchbruch. Es fehlt nicht viel, um die Marke von 20 Euro zu überkreuzen. Dabei sind auch der GD100 und der GD200 überkreuzt – dies sind die wichtigsten technischen Indikatoren. Es gibt nur einen Tropfen Wasser im Wein.

Die Analysten sind skeptisch!

Skeptisch sind aktuell die Analysten am Markt. Die sehen derzeit für die Aktie von Palantir kaum noch Land. Das KGV für das laufende Jahr auf Basis des erwarteten Endergebnisses zum Jahresende liegt bei ca. 230. Das ist bei weitem zu hoch.

Daher liegt das mittlere Kursziel auch ca. -20 % unter den aktuellen...