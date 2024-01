Palantir Aktie: Da bleibt Ihnen die Spucke weg!

Das Anleger-Sentiment für Palantir, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen. Allerdings hat sich das Stimmungsbild in den letzten ein, zwei Tagen verschlechtert, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 15,27 USD lag, während der aktuelle Kurs bei 17,33 USD liegt, was einer Abweichung von +13,49 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Hingegen liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage bei 18,05 USD, was einer Abweichung von -3,99 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung für Palantir ergibt im Schnitt ein "Neutral"-Rating auf Basis von 2 Gut, 5 Neutral und 2 Schlecht Einschätzungen von Analysten aus den letzten zwölf Monaten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 12 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -30,76 Prozent fallen könnte.

In Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) erhält Palantir eine "Neutral"-Bewertung, da sowohl der RSI7 als auch der RSI25 darauf hinweisen, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist.

Zusammenfassend erhält die Palantir-Aktie auf Basis des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse, der Analysteneinschätzungen und des RSI insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.