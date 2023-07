Palantir-Aktie: Beinahe verpasst - Eine Warnung

An der Finanzmarktbörse gilt das Prinzip: „Was nicht klettern kann, neigt dazu zu fallen“. In diesem Zusammenhang könnte man die Palantir-Aktie als unsichere Wette betrachten. Trotzdem zeigte sich der Kursverlauf am Donnerstag leicht positiv und erreichte mit einem Höhepunkt bei 17,26 US-Dollar ein frisches Jahreshoch. Allerdings stellt die Gewinnspanne im Vergleich zum vorherigen Jahreshoch vom 07. Juni bei 17,16 US-Dollar eine eher bescheidene Verbesserung dar. Zudem sind keine signifikanten Umsatzsteigerungen in der Aktie erkennbar. Das Handelsinteresse scheint merklich abgenommen zu haben und nach dem Erreichen des neuen Jahreshochs fehlten Anschlusskäufe. Der Wert bleibt jedoch stabil auf seinem erreichten Niveau.

Bleibt die Palantir-Aktie weiterhin in einer Warteposition?

Oben scheint der Wert begrenzt zu sein, während...