Palantir Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Aktie von Palantir wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Stimmung der Anleger als "Gut" einstufen.

Analysten bewerten die Aktie von Palantir langfristig als "Neutral". Von insgesamt 18 Analysten waren 2 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 3 "Schlecht". Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 11,33 USD. Das entspricht einer Erwartung von -31,44 Prozent, da der aktuelle Schlusskurs bei 16,53 USD liegt. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung von "Neutral".

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 15,06 USD für die Palantir-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 16,53 USD, was einer positiven Abweichung von 9,76 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 18,21 USD, was einer negativen Abweichung von 9,23 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung für die kurzfristige Analyse ergibt. Zusammen ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" in der einfachen Charttechnik.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktien werden nicht nur von Bankanalysen beeinflusst, sondern auch von der langfristigen Stimmung unter Investoren und Internetnutzern. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. In diesem Fall zeigte die Aktie von Palantir eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Palantir weist zudem eine negative Veränderung auf, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit wird der Aktie von Palantir bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" zugeschrieben.