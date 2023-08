Palantir-Aktie: Aufregende Entwicklungen und Trendanalyse!

Palantir schloss den Handelsfreitag mit einem Gewinn von 0,30%, was Analysten und Investoren zu der Frage führt, ob dies das Ende des vorherigen Abwärtstrends signalisiert. Die Aktie hat in letzter Zeit etwas an Stärke verloren, doch vieles deutet immer noch auf einen positiven Gesamttrend hin. Die momentane Lage wird als besonders stark bewertet.

Palantir: Ein Risiko oder eine Chance?

Berichten zufolge profitierte das Unternehmen zuletzt stark vom KI-Boom. Eine Reihe von Analysten empfahlen weiterhin den Kauf der Aktie, während andere die Verkaufsforderungen bestätigten.

Die Situation ist daher heikel und könnte auch kippen. Derzeit setzen die Analysten das Kursziel für Palantirs Aktien um -10% niedriger an als ihren aktuellen Wert. Für Beobachter ein Hinweis darauf, dass trotz des laufenden Trends das Vertrauen nicht...