Palantir-Aktie: Aufgegeben wird nicht!

Die Performance der jüngsten Monate deutet darauf hin, dass Palantir nicht nachlässt und keine Anzeichen dafür zeigt, dass es aufhört, weitere Geschäftskunden zu gewinnen. Diese kommen aus verschiedenen Bereichen, was die Dominanz des Konzerns in verschiedenen Geschäftsfeldern zeigt. Die aktuelle und aufregendste Partnerschaft ist die mit dem Online-Hypothekenanbieter Better.com, einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen im Bereich der Eigenheimfinanzierung. Seine… Hier weiterlesen