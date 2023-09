Palantir-Aktie: Ein Anstieg von 140 %!

Palantir hat eine bemerkenswerte Handelswoche abgeschlossen, mit einem Anstieg von knapp 5 % zum Wochenabschluss. Trotz des anhaltenden Aufschwungs in der KI-Branche sehen Kritiker die Aktie als überbewertet an. Analysten und der Markt äußerten ihre Skepsis am Donnerstag durch einen Rückgang von -7,6 %. Steht das Ende des Booms bevor?

Palantir: Eine intensive Entwicklung

Die Fortschritte der vergangenen acht Monate seit Jahresbeginn waren für Palantirs Aktienkurs beachtlich. Aus rein wirtschaftlicher Sicht erscheinen die aktuellen Notierungen hoch, insbesondere wenn Kennzahlen wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) berücksichtigt werden.

Zur gegenwärtigen Bewertung von Palantir: