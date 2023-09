Palantir-Aktie: Am Rande des Erfolgs!

Palantir hat einen relativ schwachen Start in die neue Woche verzeichnet. Der Aktienkurs startete mit einem leichten Minus, was die kürzliche Rallye der letzten Woche nicht stützen konnte. Dieser Anstieg hatte mehr als 4% betragen. Es könnte gute Gründe für die Zurückhaltung an den Märkten geben.

Palantir: Zweifel am anhaltenden Boom

In den letzten Monaten hat sich Palantir bereits erfreuliche Höhenflüge geleistet. Dieser Boom hatte seinen Grund: Künstliche Intelligenz stellt sich sowohl in Wirtschaft als auch auf dem Aktienmarkt als neues Wachstumsfeld heraus. Vor diesem Hintergrund scheint auch das Software-Unternehmen an der Börse Aufwind zu haben.

Dies lässt sich durch das Chartbild bestätigen, welches seit Beginn des Wertanstiegs von etwa 7 Euro im Mai zunehmend interessanter geworden ist. Trotzdem steht nun bei etwa 14...