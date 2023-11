Palantir-Aktie: 26,5 % - stark

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Palantir hat am Mittwoch klar verloren. Es ging um -2 % abwärts. Allerdings hat die Aktie innerhalb von fünf Handelstagen einen starken Aufschlag in Höhe von mehr als 26 % geschafft. Dies wiederum zeigt, dass die Aktie im Aufwärtstrend ist – und dies massiv. Die Notierungen haben zudem seit dem 1. Januar um annähernd 200 % zugelegt. Es geht aktuell um den Aufschlag in Richtung von 20 Euro.

Palantir ist jetzt wieder in der richtigen Richtung

Palantir hat aktuell einen Lauf – und zwar basierend auf den Zahlen, die das Unternehmen berichtet hat. Der Titel konnte bei den Zahlen vor allem auch im Hinblick auf den Umsatz und den Umsatzausblick für das gesamte Jahr überzeugen. Palantir hat damit zumindest spontan überzeugt. Auf der anderen Seite jedoch sieht es für Palantir nach Meinung von Analysten bei weitem nicht so gut...