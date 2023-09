Palantir-Aktie: 138%!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Palantir hat aktuell an den Börsen eine Pause – es ging am Dienstag nur minimal vorwärts – Dennoch: Die Bilanz ist mit 138 % im Jahr 2023 schon beeindruckend – wird der KI-Boom weiter tragen?

Jedenfalls bleiben die Börsen am Dienstag diesbezüglich noch etwas zurückhaltender. Die Notierungen sind seit einigen Tagen bereits mit Kursen von ungefähr 14 Euro auf einem identischen Level. Es sieht auf den ersten Blick so aus, als sei der Boom nun in einer Pause angelangt.

Palantir konnte seit Jahresanfang zwar 138 % Plus ansammeln.

In den vergangenen vier Wochen allerdings ging es auch um -15 % abwärts.

In den zurückliegenden drei Monaten schaffte Palantir nur ein kleines Plus von fast 4 %. Stock der Anstieg?

Palantir: Teuer?

Die entscheidende Frage wird sowohl für Analysten wie auch für Investoren sein, ob die Aktie inzwischen...