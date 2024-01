Palamina Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und wird als Zahl zwischen 0 und 100 ausgedrückt. Der RSI der Palamina liegt aktuell bei 50, was bedeutet, dass die Situation als neutral betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 46, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine Diskussionen über positive oder negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Palamina. Dies führt zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral".

Die Dividendenrendite von Palamina liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 3,65 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Branchenvergleich erzielte Palamina in den letzten 12 Monaten eine Performance von 62,5 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -10,63 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +73,13 Prozent im Branchenvergleich für Palamina. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.