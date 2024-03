Paladin Energy Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Paladin Energy: Aktienanalyse und Anlegerstimmung

Die Dividendenrendite von Paladin Energy liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 21,77 Prozent in der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zum Sektor "Energie" hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 65,36 Prozent erzielt, was 71,9 Prozent über dem Durchschnitt (-6,54 Prozent) liegt. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung.

Das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Paladin Energy liegt bei 0,38, was unter dem Branchendurchschnitt von 99 Prozent liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Anlegerstimmung im Social Media war in den letzten Tagen größtenteils negativ, mit drei positiven und neun negativen Tagen. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich negativ, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung führt.

Insgesamt erhält Paladin Energy sowohl in der Aktienanalyse als auch in der Anlegerstimmung eine eher negative Bewertung.