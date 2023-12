Paladin Energy Aktie: Viel Lärm um nichts?

Das Unternehmen Paladin Energy wird seit geraumer Zeit hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei zeigte die Aktie nur wenig Aktivität, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 0,81 AUD für die Aktie von Paladin Energy. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,985 AUD, was einem Unterschied von +21,6 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt liegt mit 0,98 AUD nahe an diesem Wert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Paladin Energy als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 0,38 insgesamt 99 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der 28,22 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Paladin Energy derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 22,57 Prozentpunkte, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.