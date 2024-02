Paladin Energy Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die technische Analyse der Paladin Energy-Aktie zeigt positive Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,92 AUD, während der aktuelle Kurs bei 1,285 AUD liegt, was einer Abweichung von +39,67 Prozent entspricht und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Ähnlich verhält es sich beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, der bei 1,14 AUD liegt, und somit auch zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Paladin Energy-Aktie auf 7-Tage-Basis überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Paladin Energy mit 0 % deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 21,16 % und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktie eine Rendite von 71,88 Prozent erzielt hat, was 82 Prozent über dem Durchschnitt der "Energie"-Branche liegt. Auch im Vergleich zur "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche schneidet Paladin Energy mit einer Rendite von 81,54 Prozent deutlich besser ab. Dies führt zu einem insgesamt "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt zeigt die technische Analyse der Paladin Energy-Aktie also überwiegend positive Ergebnisse, was zu guten Bewertungen in verschiedenen Bereichen führt.