Paladin Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

In den letzten zwei Wochen wurde Paladin von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion kam zu diesem Schluss, nachdem sie die verschiedenen Kommentare und Beiträge ausgewertet hatte, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Thema befasst hatten. Die Diskussionen rund um den Wert waren überwiegend neutral, weshalb die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Paladin liegt der RSI7 bei 50 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich, und auch hier wird eine "Neutral"-Bewertung vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder die Stimmung noch die Anzahl der Beiträge wiesen signifikante Unterschiede auf, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Paladin-Aktie mit einer Entfernung von -18 Prozent vom GD200 ein "Schlecht"-Signal liefert. Der GD50 hingegen weist auf ein "Neutral"-Signal hin.

Zusammenfassend wird die Anleger-Stimmung, der RSI, das Sentiment und der Buzz sowie die technische Analyse als neutral bewertet.