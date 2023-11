Paladin Aktie: Was war das denn?

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Bewertung einer Aktie. In Bezug auf die Paladin-Aktie gab es in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Diskussionen. Daher wird die Bewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Paladin-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,06 HKD. Der letzte Schlusskurs von 0,041 HKD weicht somit um -31,67 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,05 HKD unter dem letzten Schlusskurs (-18 Prozent Abweichung), was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Paladin-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Paladin-Aktie beträgt aktuell 50, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 50 und führt somit zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Daher wird die Aktie auch in diesem Aspekt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.