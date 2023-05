Pakistans Ex-Premierminister Imran Khan festgenommen

ISLAMABAD (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige pakistanische Premierminister Imran Khan ist am Dienstag während eines Gerichtstermins in Islamabad im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen festgenommen worden. Das berichten mehrere pakistanische Medien übereinstimmend unter Berufung auf Khans Partei PTI. In online verbreiteten Videoaufnahmen war zu sehen, wie der frühere Regierungschef von zahlreichen Polizisten abgeführt wurde. Die Festnahme erfolgte offenbar durch paramilitärische Kräfte.

Khan hatte die Korruptionsvorwürfe als "politisch motiviert" zurückgewiesen. Der Politiker war von August 2018 bis April 2022 Premierminister Pakistans. Damals war er vom Parlament abgesetzt worden.

Foto: über dts Nachrichtenagentur