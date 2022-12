Pakistan: Moskau liefert Erdöl zu vergünstigten Preisen

ISLAMABAD (dpa-AFX) - Pakistan wird eigenen Angaben zufolge künftig von Russland Erdöl zu günstigen Konditionen kaufen. Das gab das pakistanische Energieministerium am Montag bei einer Pressekonferenz in Islamabad bekannt. Russland wolle das Erdöl zu "vergünstigten Preisen" liefern, sagte Pakistans Staatsminister für Erdöl, Musadik Malik. Auch Flüssigerdgas (LNG) plane man künftig aus Russland zu beziehen. Der Entscheidung waren Gespräche zwischen den beiden Ländern in Moskau vergangene Woche vorausgegangen. Im Januar soll es zur Unterzeichnung der Lieferverträge kommen.

Angaben zu den genauen Preisen für die Rohstoffe gab es nicht. Es wurden auch keine Aussagen dazu gemacht, ob die Importe dem westlichen Preisdeckel für russisches Öl entsprechen würden. Seit Montag gilt eine Regelung, die Russland dazu zwingen soll, Erdöl für höchstens 60 Dollar pro Barrel (159 Liter) an Abnehmer in anderen Staaten zu verkaufen.

Erst kürzlich hatte der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif angekündigt, neue Möglichkeiten zu finden, um den Energiebedarf seines Landes zu decken. Bisher bezieht Pakistan Erdöl hauptsächlich aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Kuwait und Flüssigerdgas aus Katar. Gasknappheit und hohe Ölpreise kurbelten in der jüngsten Vergangenheit die Inflation in dem Land massiv an./nal/DP/zb