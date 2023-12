Pak Tak Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die technische Analyse der Pak Tak-Aktie zeigt positive Entwicklungen in verschiedenen Bereichen. Der Kurs liegt derzeit um +100 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und um +133,33 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" und einer langfristigen Einstufung ebenfalls als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) für die Pak Tak-Aktie zeigt in den letzten 7 und 25 Tagen keine überkauften oder überverkauften Signale, wodurch er eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien hat sich die Stimmung für Pak Tak in den letzten Wochen kaum verändert. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Pak Tak-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +6,21 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche erzielt hat. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Aktie um 20,93 Prozent über dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält die Pak Tak-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen eine Gesamtbewertung von "Neutral".