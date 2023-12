Pak Fah Yeow Aktie: Keine Angst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" betrachtet wird. Ein Wert dazwischen zeigt Neutralität an. Der RSI von Pak Fah Yeow liegt bei 40, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, liegt bei 49,38, was ebenfalls als "Neutral" betrachtet wird. Somit wird die Gesamteinschätzung als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse kann neben harten Faktoren auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung auf sozialen Plattformen beurteilt werden. Die aktuelle Einschätzung von Pak Fah Yeow basierend auf den sozialen Medien und den Nutzerkommentaren ist "Neutral". Die Analyse zeigt, dass die Stimmung und Themen rund um Pak Fah Yeow in den letzten Tagen überwiegend neutral waren. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Pak Fah Yeow weist eine Dividendenrendite von 4,2 Prozent auf, was nur leicht über dem Mittelwert liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik von Pak Fah Yeow eine "Neutral"-Bewertung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Pak Fah Yeow bei 1,55 HKD. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut", da der Aktienkurs selbst bei 1,69 HKD aus dem Handel ging, was einen Abstand von +9,03 Prozent bedeutet. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 1,7 HKD, was einer Differenz von -0,59 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal darstellt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" basierend auf beiden Zeiträumen.