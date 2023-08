Paion: Nächste Zulassung. Grossbritannien folgt EU-Entscheid. Allgemeinanästhesie. Schritt für Schritt zum Ziel.

PAION AG (ISIN: DE000A3E5EG5) kommt langsam an die lukrativen Märkte „ran“. Mit dem Anästhesiemittel Remimazolam will man weltweit die Sedierung oder Anästhesie von Patienten prägen. Zumindest einen attraktiven Marktanteil erreichen. Während man in Südostasien, USA und Japan den Weg der Auslizensierung wählte: So gewährte PAION bereits 2013 der Hana Pharm im Jahr 2013 die exklusiven Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von Byfavo® für den südkoreanischen Markt. In 2020 folgten die Lizenzrechte in Südostasien. Im Rahmen der Vereinbarungen hat PAION Anspruch auf Lizenzgebühren im unteren zweistelligen Prozentbereich im Lizenzgebiet von Hana Pharm.

Und in den USA ist Remimazolam unter dem Handelsnamen BYFAVOTM mit Eagle Pharmaceutical, in Japan unter dem Handelsnamen Anerem® mit MundipharmaIn verpartnert. Und auch für Lateinamerika und Taiwan bestehen Auslizensierungen. Insgesmat für einen kleinen Player wie PAION ein adäquater Weg eine weltweite Präsenz ohne grosse eigene Struktur aufzubauen. Anders sieht es in Teilen Europas und Grossbritannien aus:

Europa und Grossbritannien stehen PAION offen – und den lokalen Vertriebspartnern.

Die britische Arzneimittelbehörde MHRA (Medicines & Healthcare products Regulatory Agency) hat Byfavo® (Remimazolam) für die Einleitung und Aufrechterhaltung der Allgemeinanästhesie bei Erwachsenen zugelassen. Die Entscheidung folgte der Zulassung durch die Europäische Kommission in der EU (einschließlich der Länder des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)) im April 2023.

Gregor Siebert, Vorstandsvorsitzender der PAION AG, kommentierte: „Wir freuen uns, dass die MHRA Byfavo® für die Einleitung und Aufrechterhaltung der Allgemeinanästhesie bei Erwachsenen zugelassen hat. Damit erweitern sich die Wachstumschancen für PAION im Bereich der Allgemeinanästhesie weiter. Wir bereiten derzeit die Markteinführung im Vereinigten Königreich vor, die während des AAGBI-Jahreskongresses 2023 vom 13. bis 15. September in Edinburgh erfolgt, einschließlich eines wissenschaftlichen Symposiums zu Byfavo® in der Allgemeinanästhesie am 14. September 2023. Das Vereinigte Königreich ist einer der stärksten Märkte in Europa und wir haben positive Erwartungen an die Akzeptanz von Byfavo® in diesem Schlüsselmarkt.“

PAION Aktie ein Hingucker? Chancen sich als Nischenanbieter im Haifischmarkt durchzusetzen? Klar. Aber Garantien gibt es gerade im Pharmabereich nicht. Eine spannende Chance mit Rückschlagsrisiko.



