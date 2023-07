Paion: HANA Pharm erhält Marktzulassung

Die PAION AG (ISIN: DE000A3E5EG5), ein Specialty-Pharma-Unternehmen mit innovativen Wirkstoffen zur Anwendung bei ambulanter und im Krankenhaus durchgeführter Sedierung, Anästhesie sowie in der Intensivmedizin, gibt bekannt, dass Hana Pharm, Lizenznehmer von Byfavo® für Südkorea und Südostasien, PAION darüber informiert hat, dass ByfavoTM 50mg (Remimazolam besylate)” von der philippinischen FDA für die Einleitung und Aufrechterhaltung einer Allgemeinanästhesie zugelassen wurde. Hana Pharm plant, das Produkt im vierten Quartal dieses Jahres auf den Philippinen einzuführen.

Die Zulassung von ByfavoTM in der Allgemeinanästhesie auf den Philippinen ist die erste Zulassung in den sechs südostasiatischen Ländern (SEA). Hana Pharm erwartet, dass sich diese Zulassung positiv auf die Zulassungen in den verbleibenden fünf südostasiatischen Ländern auswirken und zu einem Anstieg der Verkäufe in Südkorea beitragen wird.

Laut Hana Pharm ist Südostasien einer der am schnellsten wachsenden Pharmamärkte. Mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 6 % bis 9 % ist er im Vergleich zu Südkorea mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 5 % ein äußerst attraktiver Markt. Nach Angaben des Korea Health Industry Development Institute (KHIDI) wird für die Philippinen bis 2023 eine Wachstumsrate von rund 8,5 % prognostiziert.

Hana Pharm teilte weiter mit, dass die Umsätze von Hana Pharm in Südkorea im Jahr 2022 im Vergleich zu 2021 um 260 % gestiegen sind. Ein Vertreter von Hana Pharm erklärte: “Mit der kürzlich erhaltenen Zulassung auf den Philippinen gehen wir davon aus, dass sie erheblich zum Umsatzwachstum auf den Überseemärkten, einschließlich der sechs südostasiatischen Länder, beitragen wird.“

Taehong Choi, CEO von Hana Pharm, kommentierte: “Die Zulassung auf den Philippinen ist ein Beweis für die globalen Geschäftsmöglichkeiten von Hana Pharm. Wir werden uns bemühen, die erfolgreiche Etablierung und den Ruf von ByfavoTM (Remimazolam-Besylat) als Anästhesie-Medikament auf den Philippinen durch eine akademische Entwicklung sicherzustellen. Unter Ausnutzung des attraktiven südostasiatischen Marktes, der als ‘Pharmerging Market’ bekannt ist, planen wir, als globales Pharmaunternehmen weiter zu wachsen.“

„Wir freuen uns sehr, dass unser Partner Hana Pharm mit der Zulassung von ByfavoTM für die Allgemeinanästhesie einen wichtigen Meilenstein erreicht hat und damit die Vermarktung auf den Philippinen bald starten kann. Dies unterstreicht einmal mehr, dass der asiatische Markt für unser Produktportfolio ein großes Potential bietet. Wir sehen, dass besonders in den asiatischen Ländern Hana Pharm und unsere weiteren Partner gute Fortschritte machen. So sind wir optimistisch, dass PAION in Asien im Bereich der Anästhesie und Intensivmedizin in den nächsten Jahren weiter expandieren wird“, sagte Gregor Siebert, Vorstandsvorsitzender der PAION AG.

PAION gewährte Hana Pharm im Jahr 2013 die exklusiven Rechte zur Entwicklung und Vermarktung von Byfavo® für den südkoreanischen Markt. In 2020 folgten die Lizenzrechte in Südostasien. Im Rahmen der Vereinbarungen hat PAION Anspruch auf Lizenzgebühren im unteren zweistelligen Prozentbereich im Lizenzgebiet von Hana Pharm.



