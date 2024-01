Painreform Ltd Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Painreform wird der 7-Tage-RSI auf 43,5 Punkte und der 25-Tage-RSI auf 39,15 Punkte festgelegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Painreform-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit 2,8 USD angegeben, während der letzte Schlusskurs bei 2,75 USD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auf der Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der Durchschnitt bei 2,42 USD liegt und der letzte Schlusskurs darüber liegt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet wird Painreform langfristig eine "Neutral"-Bewertung zugeordnet, da die Diskussionsintensität mittelmäßig ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen aufweist.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv über Painreform diskutiert, mit zehn Tagen, an denen die Diskussion überwiegend positiv war. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt erhält Painreform somit "Gut"-Bewertungen in verschiedenen Analysen.