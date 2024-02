Painreform Ltd Aktie: Immer mit der Ruhe

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt folgendes Bild für Painreform: Während des letzten Monats gab es keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, weshalb wir dies als neutral bewerten. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem schlechten Rating führt.

Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength Index (RSI), bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen aufeinander. Der RSI der Painreform führt bei einem Niveau von 22,73 zur Einstufung als "gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 61,39 ein Indikator für eine "neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "gut".

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Painreform mittlerweile auf 4,06 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 2,15 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -47,04 Prozent und führt zur Bewertung "schlecht". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 2,38 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit -9,66 Prozent Abstand ebenfalls als "schlecht" eingestuft wird. Die Gesamtnote lautet daher "schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Painreform in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung als "gut" führt. Daher ergibt sich unserer Einschätzung nach insgesamt eine "gute" Anleger-Stimmung.