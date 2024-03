Paid Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Paid":

Die technische Analyse der Paid-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,58 USD liegt, was nur eine geringe Abweichung von 1,27 Prozent zum aktuellen Schlusskurs von 1,6 USD darstellt. Auf Basis dieses Wertes wird die Aktie daher als "Neutral" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage, der bei 1,54 USD liegt und ebenfalls nur eine geringe Abweichung von 3,9 Prozent zum aktuellen Schlusskurs aufweist, wird die Paid-Aktie auch kurzfristig mit einem "Neutral"-Rating bedacht. Somit erhält die Paid-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Im Hinblick auf fundamentale Kennzahlen zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 28 für Paid. Dies bedeutet, dass die Börse 28,13 Euro für jeden Euro Gewinn von Paid zahlt, was 49 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 54. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie daher auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividende weist Paid derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 2,19 Prozent liegt. Somit erhält die Paid-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher wird die Paid-Aktie sowohl in Bezug auf das Sentiment als auch den Buzz mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält die Paid-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.