Paid Aktie: Das kann keiner glauben

Der Relative Strength Index (RSI) für die Paid-Aktie weist in den letzten 7 Tagen einen Wert von 33 auf, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI-Wert über dem 25-Tage-RSI-Wert von 54,09, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für Paid basierend auf dem RSI.

In Bezug auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Paid bei 26,31 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 55 Prozent für die Software-Branche liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine positive Bewertung auf fundamentaler Basis.

Hinsichtlich der Dividendenrendite schüttet Paid im Vergleich zur Branche Software eine niedrigere Rendite von 0 % aus, was 2,23 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt zu einer negativen Bewertung des Ertrags.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Paid neutral sind. Dies führt zu einer neutralen Einschätzung der Aktie basierend auf der langfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Gesamtbewertung für Paid basierend auf dem RSI, den fundamentalen Kriterien, der Dividendenrendite und dem Sentiment im Internet.