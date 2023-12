Paid Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Dividendenrendite der Aktie von Paid liegt derzeit bei 0 %, was 2,28 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt in der Softwarebranche bedeutet. Dies führt zu einer niedrigeren Dividende und einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Paid beträgt 29, während vergleichbare Unternehmen in der Softwarebranche durchschnittlich ein KGV von 62 aufweisen. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Paid derzeit mit einem Wert von 57,45 als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 58 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Paid mit einem Kurs von 1,41 USD derzeit -10,19 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage und -12,96 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 200 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen und langfristigen Einschätzung der Aktie als "Schlecht" aus charttechnischer Sicht.