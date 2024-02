Paid Aktie: Jetzt wird es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Paid":

Die fundamentale Analyse von Paid zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit einem Wert von 25,41 deutlich günstiger als das Branchenmittel in der Softwarebranche ist. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist. Im Vergleich zum Branchen-KGV von 58,5 ergibt sich ein Abstand von 57 Prozent. Daher wird die Aktie als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Paid ist insgesamt eher neutral. In den letzten beiden Wochen wurden insbesondere negative Themen bei den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Paid-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,58 USD, während der letzte Schlusskurs bei 1,55 USD liegt (-1,9 Prozent Abweichung). Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 1,5 USD liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+3,33 Prozent), was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Paid mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,21 Prozent in der Softwarebranche. Dies führt zu einer Einschätzung der Dividendenpolitik als "Schlecht" durch die Redaktion.