Paid Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Die Bewertung von Aktien anhand von Sentiment und Buzz im Internet ist ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung des Marktes. Bei der Analyse von Paid wurden interessante Ausprägungen festgestellt. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Einstufung für Paid.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist der Relative Strength Index (RSI), der zeigt, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Paid liegt bei 52,7 Punkten, was auf ein neutrales Rating hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt ebenfalls eine neutrale Einstufung mit einem Wert von 52,02.

Die technische Analyse der 200-Tage-Linie (GD200) von Paid ergibt ebenfalls eine neutrale Einstufung, da der Aktienkurs einen Abstand von -4,32 Prozent aufgebaut hat. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage führt zu einem neutralen Signal mit einer Differenz von -1,27 Prozent. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Neutral".

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass Paid mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,31 deutlich günstiger ist als das Branchenmittel in der Softwarebranche. Das Branchen-KGV liegt bei 58,96, was zu einer Unterbewertung von 55 Prozent führt. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.