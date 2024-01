Paid Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Der Relative Strength Index (RSI) für die Paid-Aktie liegt derzeit bei 100, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI wird mit dem 25-Tage-RSI verglichen, welcher bei 54,09 liegt. Im Gegensatz zum kurzfristigen RSI ist die Aktie auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Paid.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt derzeit bei 26,31, was 53 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 55. Somit wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft, da sie unterbewertet ist.

In Bezug auf die Dividende weist Paid eine Rendite von 0 % auf, was 2,2 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,2 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung in den sozialen Medien bezüglich Paid ist überwiegend negativ, und in den letzten zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft. Die Redaktion kommt zu dem Befund, dass Paid in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft werden muss.