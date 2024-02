Paid Aktie: Alles kein Problem!

Weitere Suchergebnisse zu "Paid":

Der Relative Strength Index (RSI) für die Paid-Aktie zeigt, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI liegt bei 100, während der RSI auf 25-Tage-Basis bei 46,58 liegt, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber Paid. Es gab an vier Tagen eine Diskussion über negative Themen, während an einem Tag eine neutrale Einstellung herrschte. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Insgesamt erhält Paid daher von der Redaktion eine "Schlecht"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Paid auf Basis des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 25,41 um 57 Prozent niedriger bewertet wird als vergleichbare Unternehmen aus der Softwarebranche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, was aus fundamentaler Sicht eine "Gut"-Einstufung ergibt.

In Bezug auf die Diskussionsintensität in den sozialen Medien zeigt sich bei Paid eine mittlere Aktivität, weshalb diesem Signal die Bewertung "Neutral" zugeordnet wird. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum kaum verändert, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.