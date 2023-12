Pagero AB Aktie: Der nächste starke Knaller!

Die Einschätzung von Aktienkursen kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung erfolgen. Unsere Analysten haben Pagero auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare und Befunde positiv war. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen von den Nutzern der sozialen Medien rund um Pagero angesprochen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

Der Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist sowohl die Analyse aus Bankhäusern als auch das langfristige Stimmungsbild unter den Investoren und den Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Analyse der Aktie von Pagero auf diese beiden Faktoren hin ergab eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Pagero blieb gering, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird der Aktie von Pagero in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral" gegeben.

Auf Basis des Relative Strength-Index (RSI) wird die Aktie von Pagero als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Die Werte für den RSI7 und RSI25 ergaben eine "Gut"-Empfehlung für Pagero, was zu einem Gesamtranking "Gut" in Bezug auf den Relative Strength-Index führt.

In Bezug auf die technische Analyse wird Pagero derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) verläuft über dem Kurs der Aktie, was auf eine positive Entwicklung hindeutet. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage ergibt eine positive Abweichung und führt somit zu einer Einstufung als "Gut"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut" auf Basis der technischen Analyse.