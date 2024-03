Pagero AB Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den bekannten Relative Strength Index, den RSI, zurückgegriffen werden. Der RSI berechnet das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) und normiert es auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Ein RSI-Wert von 50 dient als Ausgangspunkt für die Bewertung als "Neutral". Der RSI25 für Pagero liegt bei 52,47, was für einen Zeitraum von 25 Tagen ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating auf Basis des RSI.

Technische Analyse: Über die letzten 200 Handelstage hinweg ergibt sich für die Pagero-Aktie ein durchschnittlicher Schlusskurs von 25,1 SEK. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 49,2 SEK, was einem Unterschied von +96,02 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt im Rahmen der Charttechnik analysiert, welcher momentan bei 47,04 SEK liegt. Der letzte Schlusskurs liegt daher in ähnlicher Höhe (+4,59 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis führt. Insgesamt erhält Pagero somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Sentiment und Buzz: Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsintensität im letzten Monat gibt Aufschluss darüber, ob eine Aktie tendenziell viel oder wenig Beachtung erfährt. Die Anleger haben nicht signifikant mehr oder weniger als üblich über das Unternehmen diskutiert, was zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Pagero-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten lassen sich Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung einschätzen. Die Analyse von Kommentaren und Befunden auf sozialen Plattformen ergab überwiegend positive Einschätzungen für Pagero. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Pagero in den sozialen Medien diskutiert. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Insgesamt kann also festgestellt werden, dass Pagero hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.