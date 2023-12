SolarWindow Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "Skanska":

Die Solarwindow-Aktie wurde in einer technischen Analyse bewertet und erhielt unterschiedliche Einschätzungen je nach den betrachteten Parametern. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergab eine Abweichung von +51,28 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führte. Im Gegensatz dazu lag der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, was zu einem "Schlecht"-Rating führte. Insgesamt erhielt das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Solarwindow derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Dies führte zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Stimmung und Aktivität rund um die Solarwindow-Aktie in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Ebenso wurde über das Unternehmen in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge, was zu einer weiteren "Neutral"-Einschätzung führte.

Insgesamt erhielt Solarwindow auf der Basis der verschiedenen Bewertungskriterien eine "Neutral"-Bewertung.

