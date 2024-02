Pagerduty Inc Aktie: Das war nur der Anfang!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Pagerduty auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt 82,2 Punkte, was darauf hindeutet, dass Pagerduty momentan überkauft ist und als "Schlecht" eingestuft wird. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI neutral und Pagerduty wird daher insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Pagerduty veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schneidet Pagerduty im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (2,23 %) mit einer Dividende von 0 % niedriger ab und wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 4 positive Einschätzungen zu Pagerduty abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 34,75 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Pagerduty-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.