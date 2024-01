Pagerduty Inc Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die technische Analyse der Pagerduty-Aktie ergibt gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von -11,76 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage nur um 0,64 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Basis führt. Insgesamt erhält die Aktie daher für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was 2,25 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale. Der RSI der Pagerduty liegt bei 81,75, was als überkauft betrachtet wird und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 hingegen bewegt sich bei 49, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung als "Schlecht" vergeben.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls gemischte Stimmungen wider. Während in den letzten Wochen überwiegend negative Meinungen zu finden waren, wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen angesprochen. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Pagerduty bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Neutral" bewertet ist.