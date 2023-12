Pagerduty Inc Aktie: Grund zur Freude?

Der Aktienkurs von Pagerduty liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" um mehr als 18 Prozent niedriger, was einer Rendite von -10,96 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Software"-Branche in den letzten 12 Monaten von 7,18 Prozent liegt Pagerduty mit einer Rendite von 18,14 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen gab es besonders negative Diskussionen über Pagerduty. An einem Tag war die Diskussion hauptsächlich positiv, aber an 12 Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominierten eher negative Themen. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Analysten schätzen die Aktie von Pagerduty langfristig als "Gut" ein. Von 18 Analysten bewerteten 5 die Aktie als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Auf kurzfristiger Basis stuften 1 Analyst die Aktie als "Gut" ein und 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht". Die Analysten erwarten im Durchschnitt ein Kursziel von 35,6 USD, was einer Erwartung von 50,66 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Pagerduty liegt bei 52,74 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Der RSI25, der die letzten 25 Tage betrachtet, zeigt ebenfalls, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daraus ergibt sich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Pagerduty.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Pagerduty Inc-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Pagerduty Inc jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Pagerduty Inc-Analyse.

Pagerduty Inc: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...