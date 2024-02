Pagerduty Inc Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Die technische Analyse der Pagerduty-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 23,54 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 23,86 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von +1,36 Prozent zum GD200 hat, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 23,85 USD, was einen Abstand von +0,04 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz war in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Pagerduty in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte ebenfalls positive Signale, was zu einer "Gut"-Bewertung von unserer Redaktion führt. Die Aktie wurde in etwa so oft diskutiert wie normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der Pagerduty liegt bei 49,39, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und somit als "Neutral" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 58, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher auch für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat Pagerduty im vergangenen Jahr eine Rendite von -20,51 Prozent erzielt, was 595,78 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Software", die bei -3,5 Prozent liegt, befindet sich Pagerduty aktuell 17,01 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erfolgt daher eine Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe mit "Schlecht".