Pagerduty Inc Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

In den letzten 12 Monaten haben Analysten Pagerduty fünfmal mit "Gut" bewertet, während sie keine neutralen oder negativen Bewertungen abgegeben haben. Langfristig betrachtet erhält die Aktie somit von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Kurzfristig betrachtet liegen innerhalb eines Monats eine "Gut"-Bewertung und keine neutralen oder negativen Einschätzungen vor. Somit wird die Aktie derzeit als "Gut" bewertet. Die Analysten erwarten zudem eine Kursentwicklung von 53,98 Prozent und haben ein mittleres Kursziel von 35,6 USD festgelegt, was als positive Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt erhält die Aktie also von institutionellen Analysten das Rating "Gut".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" weist Pagerduty eine Rendite von -10,96 Prozent auf, was mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur gesamten "Software"-Branche liegt die Rendite von Pagerduty mit 21,64 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen führte dazu, dass wir die Aktie mit einem "Schlecht" bewerten. Zudem wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Pagerduty 2,23 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Software-Branche. Aus heutiger Sicht wird die Aktie daher als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.