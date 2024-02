PageGroup Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Pagegroup-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 430,33 GBP verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 455,6 GBP, was einem Unterschied von +5,87 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Gut"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 464,3 GBP, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, mit einem Unterschied von -1,87 Prozent. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung für die Pagegroup-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird Pagegroup in diesem Bereich daher mit "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt weist Pagegroup eine Dividendenrendite von 3,48 % auf, was 8,2 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 11,67 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Pagegroup beträgt aktuell 14,42, was 74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 55 liegt. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.