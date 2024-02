Schindler Aktie: Diese Meldung kommt genau zum richtigen Zeitpunkt!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Schindler mit 27 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 27,79 Euro für jeden Euro Gewinn von Schindler zahlt. Dies liegt 19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 34 und deutet darauf hin, dass der Titel unterbewertet ist. Aufgrund des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken in Bezug auf Schindler war in den letzten Tagen weitgehend neutral. An vier Tagen war die Stimmung positiv, es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt acht Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch verstärkt positive Diskussionen über das Unternehmen Schindler. Daraus ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation gab es in den letzten Wochen kaum Veränderungen, weshalb die Aktie von Schindler als "Neutral" bewertet wird. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war ebenfalls unauffällig, weshalb die Aktie auch hier mit "Neutral" bewertet wird.

Die Aktie von Schindler hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 9,47 Prozent erzielt, was 8,89 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Bereich "Maschinen" beträgt die mittlere jährliche Rendite -0,72 Prozent, wobei Schindler aktuell um 10,19 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.