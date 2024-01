PageGroup Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Pagegroup-Aktie hat in verschiedenen Bereichen unterschiedliche Bewertungen erhalten. In Bezug auf die Dividende und den Aktienkurs liegt das Verhältnis bei -7,71 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Professionelle Dienstleistungen", was zu einer "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten führt.

In der technischen Analyse erhält die Pagegroup-Aktie jedoch eine positive Bewertung. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 433,74 GBP, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 455,8 GBP liegt (+5,09 Prozent Abweichung). Auf dieser Basis wird die Pagegroup-Aktie daher als "Gut" bewertet. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 451,12 GBP, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysten bewerten die Pagegroup-Aktie insgesamt als "Gut". Dieses Rating setzt sich aus 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen zusammen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 19,2 Prozent hin, wodurch das Wertpapier eine "Gut"-Empfehlung erhält.

Im Bereich der Fundamentalanalyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Pagegroup-Aktie als unterbewertet eingestuft. Das KGV liegt bei 15,44 Euro im Vergleich zu einem durchschnittlichen Wert von 52 in der Branche "Professionelle Dienstleistungen". Aus diesem Grund wird die Aktie auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.