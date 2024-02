PagSeguro Digital-Anleger wird’s freuen!

In den letzten Wochen konnte eine deutliche positive Veränderung des Stimmungsbildes bei Pagseguro Digital festgestellt werden. Dies basiert auf der Auswertung der Meinungen der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. In Bezug auf die Stärke der Diskussion wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Insgesamt erhält Pagseguro Digital daher eine "Gut"-Bewertung für diese Stufe.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, sehen die Pagseguro Digital neutral, da es 1 Kauf-, 2 Halten- und 0 Verkaufsempfehlungen gibt. Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Pagseguro Digital liegt bei 12 USD, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs um -6,69 Prozent sinken wird, da der Kurs zuletzt bei 12,86 USD notierte. Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund des Kursziels.

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) der letzten 7 Tage für die Pagseguro Digital-Aktie zeigt einen Wert von 65, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (49,51) bestätigt ebenfalls eine neutrale Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Pagseguro Digital.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von 42,68 Prozent, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") eine Überperformance von 39,72 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 5,59 Prozent, wobei Pagseguro Digital aktuell 37,09 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.