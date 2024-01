PagSeguro Digital Aktie: Wunder zur Mittagsstunde!

In den vergangenen zwei Wochen wurde Pagseguro Digital von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis einer Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt also eine "Gut"-Einstufung.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Pagseguro Digital als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten waren 1 Gut, 2 Neutral und 1 Schlecht. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Pagseguro Digital vor. Im Mittel erwarten die Analysten ein Kursziel in Höhe von 11 USD, was einer Erwartung in Höhe von -11,79 Prozent entspricht. Daher vergeben wir die Bewertung "Neutral".

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse, das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), zeigt, dass Pagseguro Digital mit einem Wert von 3,29 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "IT-Dienstleistungen" und daher unterbewertet ist. Das Branchen-KGV liegt bei 56,47, womit sich ein Abstand von 94 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Gut"-Empfehlung ein.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 42,68 Prozent erzielt, was 32 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Finanzen" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "IT-Dienstleistungen" beträgt 19,59 Prozent, wobei Pagseguro Digital aktuell 23,09 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie insgesamt mit einem "Gut".