PagSeguro Digital Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wenn wir den RSI für Pagseguro Digital betrachten, sehen wir auf 7-Tage-Basis einen aktuellen Wert von 15,17 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie derzeit überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 21,57 im überverkauften Bereich, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt.

In den letzten zwei Wochen wurde Pagseguro Digital von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene ermöglicht daher die Einstufung als "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) von Pagseguro Digital liegt derzeit bei 9,45 USD. Da der Aktienkurs bei 12,58 USD liegt und damit einen Abstand von +33,12 Prozent aufgebaut hat, erhält die Aktie die Einstufung "Gut". Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Niveau von 9,26 USD und einer Differenz von +35,85 Prozent im "Gut"-Bereich. Insgesamt ergibt sich also eine positive Bewertung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt sich ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität ist gestiegen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung negativ zugenommen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Einschätzung aufgrund dieser Faktoren.