PagSeguro Digital Aktie: Die Bären zittern!

Die Pagseguro Digital-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 1 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Es gibt keine neuen Analystenupdates zu Pagseguro Digital aus dem letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 11 USD, was einem Abwärtspotential von -11,79 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Pagseguro Digital eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite von Pagseguro Digital bei 42,68 Prozent, was mehr als 32 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die "IT-Dienstleistungen"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 20,43 Prozent, während Pagseguro Digital mit 22,25 Prozent deutlich darüber liegt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. An 12 Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Pagseguro Digital diskutiert. Daher wird die Aktie von der Redaktion mit einem "Gut" bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Aktuell bietet die Aktie von Pagseguro Digital eine Dividendenrendite in Höhe von 0 %, was 5,64 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.