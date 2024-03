Paddy Power Betfair Aktie: Das sollte jeder wissen!

Die Aktie von Flutter Entertainment wurde in den letzten Monaten anhand verschiedener Faktoren bewertet. Die Diskussionsintensität im Netz war dabei eher schwach, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung war negativ, was die Gesamtbewertung weiterhin als "Schlecht" bestätigte.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich eine negative Differenz von -2,79 Prozent zum Branchendurchschnitt. Aufgrund dessen erhielt Flutter Entertainment eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigte, dass die Aktie von Flutter Entertainment weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte.

Das Anleger-Sentiment war hingegen überwiegend positiv, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führte.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung der Aktie von Flutter Entertainment, wobei das Anleger-Sentiment positiver ausfällt als andere Faktoren.